شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخاطب المقاصة لشراء أحمد عادل فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو الجونة نظراءهم فى مصر المقاصة لشراء أحمد عادل حارس مرمى الفريق الفيومى، لتدعيم حراسة مرمى الفريق فى الميركاتو الشتوى الجارى. ولا يشارك أحمد عادل عبد المنعم هذا الموسم بشكل منتظم مع مصر المقاصة على خلفية وجود خلاف بينه وبين الجهاز الفنى، الأمر الذى أجبر حارس الأهلى السابق على التفكير فى الرحيل عن الفريق الفيومى للحصول على فرصة اللعب، ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

وتراجعت نتائج المقاصة بشكل كبير منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توجد حالة من الغليان داخل صفوف الفريق بسبب الانقلاب على أكثر من نجم داخل صفوف الفريق منذ انطلاق الموسم، وعلى رأسهم ميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشريف حازم، من جانب الجهاز الفنى بدون سبب واضح.

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وقرر الثلاثى محمد إبراهيم وأحمد عادل عبد المنعم وشريف حازم الرحيل عن مصر المقاصة، على خلفية خلافات مع المدير الفنى ليس لها علاقة بكرة القدم، حيث يتدرب الثلاثى بشكل منفرد بعيداً عن الفريق، وذلك منذ واقعة محددة كان بطلها محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخبنا الوطنى والأهلى الحالي.

وبدأت الواقعة بنشر أحمد عادل صورة لكهربا قبل انتقاله للأهلى، وهو الأمر الذى لم يروق للمدير الفنى الزملكاوى للمقاصة وقام بتوبيخ الحارس أمام جميع اللاعبين فى اليوم التالى، مؤكداً أن كهربا لاعب غير ملتزم ومعروف بخروجه عن النص ولن يفيد الأهلى الأمر الذى دفع حارس الأهلى السابق للرد عليه، مؤكداً له أن هذا الأمر لا يعنيه وأن نشره للصورة جاء بسبب علاقة الصداقة بينهما، حدث ذلك فى وجود جميع اللاعبين، الذين رفضوا تبنى وجهة نظر المدير الفنى، وعلى رأسهم محمد إبراهيم وشريف حازم، الأمر الذى أثار غضب ميدو ليقرر من وقتها تجميد الثلاثى وعدم الدفع بهما إلا على استحياء، بل ويحرمهم من المشاركة فى التدريبات الجماعية للمقاصة ويجبرهم على التدريب بشكل منفرد.