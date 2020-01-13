بعد الإقالة.. كشف حساب الهولندى جيدو مع فراعنة الطائرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من اليأس والإحباط تخيم على أروقة اتحاد الكرة الطائرة بعد فشل منتخب الرجال فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب الخسارة من تونس 3 / 0 على أرضه وسط جماهيره فى التصفيات التى استضافتها مصر .

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة إقالة الجهاز الفنى للمنخب بقيادة الهولندى جيدو فيرمولين عقب النتائج السلبية التى حققها مع المنتخب منذ توليه المهمة فى شهر إبريل الماضى .ويرصد الخليج 365 كشف حساب فيرمولين مع فراعنة الطائرة فى التقرير التالى :

أعلن اتحاد الطائرة عن تولى فيرمولين مهمة القيادة الفنية للمنتخب فى شهر إبريل الماضى، وخاض مع المنتخب بطولة أفريقيا التى اقيمت يوليو الماضى أيضاً فى تونس وشهدت حصول المنتخب على المركز الرابع بعدما خسر فى نصف النهائى من تونس وفى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من الجزائر .