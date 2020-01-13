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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإقالة.. كشف حساب الهولندى جيدو مع فراعنة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من اليأس والإحباط تخيم على أروقة اتحاد الكرة الطائرة بعد فشل منتخب الرجال فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب الخسارة من تونس 3 / 0 على أرضه وسط جماهيره فى التصفيات التى استضافتها مصر .
وأعلن اتحاد الكرة الطائرة إقالة الجهاز الفنى للمنخب بقيادة الهولندى جيدو فيرمولين عقب النتائج السلبية التى حققها مع المنتخب منذ توليه المهمة فى شهر إبريل الماضى .ويرصد الخليج 365 كشف حساب فيرمولين مع فراعنة الطائرة فى التقرير التالى :
أعلن اتحاد الطائرة عن تولى فيرمولين مهمة القيادة الفنية للمنتخب فى شهر إبريل الماضى، وخاض مع المنتخب بطولة أفريقيا التى اقيمت يوليو الماضى أيضاً فى تونس وشهدت حصول المنتخب على المركز الرابع بعدما خسر فى نصف النهائى من تونس وفى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من الجزائر .
جيدو
فيما اكتفى منتخب الكرة الطائرة بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الافريقية الأخيرة بالمغرب فى عهد فيرمولين شهر أغسطس الماضى، قبل أن يحتل المركز العاشر فى كأس العالم باليابان شهر أكتوبر الماضى بالفوز فى مباراتين أمام إيران و أستراليا و الخسارة أمام كلا من ، بولندا و اليابان و روسيا و إيطاليا و البرازيل و كندا و تونس و الأرجنتين و امريكا.
أما فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى الأولمبياد التى إستضافتها مصر فحقق منتخب مصر تحت قيادة جيدو الفوز فى أولى اللقاءات أمام الجزائر قبل أن يخسر خسارة ثقيلة أمام تونس 3 / 0 و التى حجزت بطاقة التأهل بالفوز على مصر و الجزائر ، إلا أنه حقق الفوز على الكاميرون 3 /0 فى لقاء تحصيل حاصل بختام التصفيات .
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