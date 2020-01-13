شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة شتوية لمحمد صلاح وصديقه لوفرين فى أحد شوارع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مداعبات لطيفة تدور بين ثنائى ليفربول محمد صلاح وصديقه المقرب فى الفريق ديان لوفرين خلال اليومين الماضيين تعبر عن قوة العلاقة بينهما، ونشر مؤخرا ديان لوفرين عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، صورة تجمعه بمحمد صلاح، حيث ظهر النجمان بإطلالة شتوية فى أحد شوارع بريطانيا وينظر فيها الفرعون المصرى إلى صديقه الواقف واثقا فى نفسه وخلفهما بقايا زهور الاحتفال بالكريسماس.



لوفرين ينشر صورة مع صلاح على انستجرام

وعلق ديان لوفرين على الصورة قائلا "نعم.. هذه هي الصورة الكاملة للتحميل.. ليس نصف"، ويبدو أن لوفرن يريد مداعبة صديقه المصرى محمد صلاح بإرسال رسالة من هذه الصورة المنشورة خلال الساعات الأخيرة على حسابه الرسمى.

وكان محمد صلاح قد نشر صورة مع نجوم ليفربول روبرتو فيرمينو، ديان لوفرين، فابينيو تافاريس وحارس الفريق أليسون بيكر، بعد الفوز على توتنهام على أرضه ووسط جماهيره، من داخل أحد المطاعم، ليعزز ليفربول صدارته لترتيب الدورى الإنجليزى، محققا رقما قياسيا جديدا بعدما أصبح ليفربول ثالث فريق يسجل فى 30 مباراة متتالية فى تاريخ البريميرليج.



محمد صلاح ولوفرين

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وقام صلاح بعمل إشارة "مينشن" لفابينيو وبيكر وفيرمينو، متجاهلا لوفرين، الذى قام بالرد عليه فى التعليقات، مازحا: "سأقوم بعمل إشارة لنفسى".

وحقق فريق ليفربول فوزا صعبا على نظيره توتنهام، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين، أمس السبت على ملعب "السبيرز" ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 37 من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، لزميله البرازيلى روبرتو فيرمينو الذى أودعها داخل الشباك.

وشارك محمد صلاح المباراة بأكملها، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 92 وحل بدلا منه السويسرى شيردان شاكيرى، وبهذه النتيجة يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 61 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، مع العلم أن الريدز له مباراة مؤجلة ضد وست هام.

ووسع ليفربول الفارق مع الوصيف ليستر سيتى إلى 16 نقطة كاملة، بعد هزيمة الثعالب أمس، ضد ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.