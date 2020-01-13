شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى لـ"سوبر كورة": كنا بنتنكر لما الزمالك يخسر.. ورفضت اللعب بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشوار كبير لـ طارق مصطفى نجم الزمالك والكرة المصرية السابق والمدرب العام الحالى لمنتخب مصر مع الساحرة المستديرة، ليكتب اسمه بحروف من نور وسط نجوم وأساطير الكرة المصرية على مدار تاريخها، ولم يكتف بمشواره الرائع كلاعب إلا أنه نجح أيضاً فى تقديم مسيرة تدريبية جيدة، سواء داخل الدورى المصرى أو فى الدوريات الخارجية، خاصة تجربته المميزة فى الدورى المغربى قبل أن يستقر به الحال مع حسام البدرى فى جهاز منتخبنا الوطنى الأول.

طارق مصطفى فتح قلبه لـ"سوبر كورة" وتحدث عن أبرز محطات تاريخه الطويل.

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وكان مسئولو نادى سريع وادى زم المغربى تواصلوا من جديد مع طارق مصطفى مدرب منتخب مصر، لمساعدتهم فى البحث عن مدير فنى جديد للفريق خلفا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته، وذلك بعد أن اعتذر طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك عن المهمة.

وتثق إدارة فريق سريع وادى زم فى خبرات طارق مصطفى، خاصة بعد النجاحات والنتائج المبهرة التى حققها معهم فى الفترة السابقة، الأمر الذى دفعهم للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يكثف مدرب المنتخب الوطنى مجهوداته فى البحث عن مدير فنى مصر كفء يستطيع تولى تلك المهمة، خاصة أن الدورى المغربى يتسم بالقوة والندية.