شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة سواريز قد تدفع برشلونة لضم مهاجم خلال الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 تساءلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية اذا ما كانت صاابة مهاجم نادي ​برشلونة​ الاورغوياني ​لويس سواريز​ ستدفع بالفريق الكتالوني الى محاولة ضم مهاجم جديد الى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يساعده على مستوى خط الهجوم حتى نهاية الموسم الحالي.

واضافت الصحيفة الكتالونية ان برشلونة قد يتجه للاستعانة بخدمات لاعب نادي جيرونا كريستيان ستاوني مقابل مبلغ قد يصل الى 25 مليون يورو، وهو الذي كان قد سبق وان جدد عقده مع الفريق الاسباني حتى منتصف عام 2023، بعد ان سجل ارقام مميزة هذا الموسم.

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