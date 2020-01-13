انت الان تتابع زيدان سعيد بالسوبر الإسباني ويعلق على طرد فالفريدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي زين الدين زيدان

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب التغلب على أتلتيكو مدريد 4 / 1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بمدينة جدة السعودية.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة، إن فريقه جاء إلى جدة من أجل الفوز بالكأس، مؤكدا أن المباراة كانت معقدة وشاقة أمام أتلتيكو، لكنه كان يعرف أن الريال قادر على الفوز باللقب في النهاية.

وعلق المدرب الفرنسي على طرد لاعب الوسط فيدريكو فالفريدي في المباراة بعد تدخل قوي ضد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو، حيث أكد أن اللاعب الأوروجوياني قام بما كان يجب عليه فعله، وهو تقديم كل شيء لفريقه، مؤكدا أنه اعتذر في النهاية لموراتا.

Advertisements

وتابع زيدان أنه يقدم كل ما يمكنه تقديمه لريال مدريد، حيث فاز بالألقاب كلاعب وكمدرب، لكنه أشار إلى أن اللاعبين هم من يجب تهنئتهم على أداءهم الكبير في المباراة.

وفاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد 4 / 1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.