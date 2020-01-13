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فابينيو يؤكد تحسن حالة كاحله

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال البرازيلي فابينيو، لاعب الإنجليزي، إنه يشعر بالرضا حيال الخطوات المشجعة التي خطاها في عملية إعادة تأهيله من إصابة في الكاحل.

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وغاب فابينيو عن المشاركة مع الفريق منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة مع نابولي على ملعب آنفيلد.

وقال فابينيو، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: «كاحلي يتحسن، لقد عدت للتدريب بالكرة هذا الأسبوع مجددًا. أشعر أنني بحالة جيدة وأستعيد ثقتي مرة أخرى».

من ناحية أخرى، أعرب يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، عن تفاؤله أيضًا بشأن احتمالية مشاركة اللاعبين جويل ماتيب وديان لوفرين في استعدادات الفريق لمباراة الدوري الممتاز المقبلة أمام مانشستر يونايتد.

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