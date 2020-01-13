شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس مات رايان يتبرع لضحايا حرائق الغابات في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم مات رايان، حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تبرعات بلغت قيمتها 28 ألف دولار أسترالي (19365 دولارا أمريكيًا) لمساعدة أستراليا في أعمال الإنقاذ والإغاثة نتيجة حرائق الغابات.

وقال اللاعب الدولي الأسترالي الأسبوع الماضي إنه سيتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي عن كل كرة ينجح أي حارس مرمى في التصدي لها خلال آخر جولة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وخلال آخر عشر مباريات أنقذ حراس المرمى 56 تسديدة أنقذ رايان خمس منها خلال خسارة فريقه 1- صفر أمام إيفرتون.

وكتب رايان الذي سيرسل التبرعات إلى صندوق خاص بإنقاذ الحياة البرية في أستراليا عبر تويتر: «أشكركم جميعا على دعمكم الرائع فيما يتصل بالوضع في بلادي. أشكركم جميعا على المشاركة والدعم ورفع الوعي والأهم التبرع للقضية».

ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وعد الكثير من اللاعبين واللاعبات بتقديم تبرعات لصالح ضحايا الحرائق وكذلك فعل عدد من لاعبي الكريكيت.

وأمس الأحد قالت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز إنها ستتبرع بجوائزها المالية التي حصلت عليها بعد فوزها بلقب بطولة أوكلاند في حين قال السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال إنهما سيشاركان في مباراة استعراضية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الحرائق التي أوقعت الكثير من الخسائر وسببت الكثير من الأضرار إلى جانب مقتل 28 شخصا وتشريد الآلاف.

وفي الأسبوع الماضي أيضا قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات فورمولا 1 إنه سيتبرع بنصف مليون دولار لجهود الإنقاذ والإغاثة وإصلاح الأضرار البيئية التي سببتها حرائق الغابات.

وتعهدت مجموعة من تسعة لاعبين أستراليين في الدوري الأمريكي لكرة السلة بتقديم 750 ألف دولار لصالح عمليات الإنقاذ في أستراليا أيضا.