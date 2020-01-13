شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بـ«الهروب».. والمدرب يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاجأ محمد فرج عامر الجميع مساء أمس الأحد بإعلان تولي حمادة صدقي تدريب فريق سموحة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى مسؤولي نادي الهلال السوداني، والذي أصدر بيانًا اتهم فيه المدرب بـ«الهروب».

وقال البيان: «تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال، قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبته في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال».

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وأضاف: «وقد جاء قرار صدقي عقب هروبه ليلًا عقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى مصر دون علم مجلس الهلال الذي بدوره استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب، وأوضحت العلاقات العامة بنادي الهلال أن المدرب تسلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناءً على توجيه من الكابتن محمود جبارة السادة مدير الكرة، وعليه قرر مجلس الهلال إعفاء الكابتن محمود جبارة السادة من منصبه بدائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال».

واختتم البيان: «أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفاً للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر كان مُرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا».

من جانبه، رد المدرب حمادة صدقي، المدير الفني الجديد لسموحة، على البيان الذي أصدره نادي الهلال السوداني، والذي اتهمه خلاله بـ«الهروب» قائلاً: «أنا مش صغير، عيب يتقال هرب ليلاً، هو أنا صغير أو هخاف».

وأضاف في مداخلة تليفزيونية: «أنا مش مرتاح، وفي حاجات في عقدي متنفذتش، وفي معوقات في النادي بشكل عام.. تحدثت مع نائب رئيس النادي، الذي تضامن معي»، وأشار «صدقي» إلى أن هناك شرطا جزائيا سيقوم بسداده.