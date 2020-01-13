شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من زيمبابوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد التعادل مع بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر أمس، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا، في رحلة استمرت لمدة ساعة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في رحلة طيران امتدت إلى أربع ساعات و٤٠ دقيقة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم غادرت البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة، في رحلة طيران مدتها أربع ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الساعة الواحدة صباح اليوم الإثنين.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت عصر أول من أمس السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة.