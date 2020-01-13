اخبار الرياضه

بعثة الأهلي تعود من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من زيمبابوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد التعادل مع بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر أمس، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا، في رحلة استمرت لمدة ساعة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في رحلة طيران امتدت إلى أربع ساعات و٤٠ دقيقة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم غادرت البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة، في رحلة طيران مدتها أربع ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الساعة الواحدة صباح اليوم الإثنين.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت عصر أول من أمس السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأهلي تعود من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا