مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

تقام اليوم الأثنين 13-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي أمام أبها في الدوري السعودي.



حيث يلتقي ألأهلي أمام أبها في الدوري السعودي، ويستضيف بارما نظيره ليتشي، في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

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تنطلق مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

بارما ضد ليتشي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

الأهلي ضد أبها، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.