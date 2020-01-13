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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
تقام اليوم الأثنين 13-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي أمام أبها في الدوري السعودي.
حيث يلتقي ألأهلي أمام أبها في الدوري السعودي، ويستضيف بارما نظيره ليتشي، في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
تنطلق مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بارما ضد ليتشي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الأهلي ضد أبها، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.
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