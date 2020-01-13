شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر "سبراي" أحمد الشيخ وحقيقة سخريته من جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" سر استخدام أحمد الشيخ لـ"سبراي" شعر خلال أحد المباريات وهي الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وأكد مروجيها أنها أثناء أحد المباريات، وبالتحديد في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي الأخيرة في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

وعلم الخليج 365 أن استخدام أحمد الشيخ لـ"أسبراي" لم يحدث في مباراة بلاتينيوم أو أي مباراة أخري وأن الموضوع كان خلال تصوير إعلان منذ فترة لأحد الشركات، وهو الأمر الذي تم بموافقة إدارة النادي وحصل أحمد الشيخ على أذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل تصويره.

في الوقت الذي أكد مصدر مقرب من أحمد الشيخ أن اللاعب لم يتهجم على جماهير الأهلي أو يسخر منهم كما تردد، مشدد على أن اللاعب يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير الأهلي التي كان لها الفضل فيما وصل اليه من شهرة ونجومية معتبراً إياهم سنده الحقيقي والسبب الذي يلعب من أجله ويقدم كل ما في وسعه لخدمة فريقه.

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ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي فريقه الأساسيين راحة من التدريبات اليوم الاثنين عد عودة الفريق من زيمبابوي، على أن يخوض باقي اللاعبين مراناً على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة طنطا في الدوري العام.

يواجه الأهلي طنطا فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل، ويتصدر المارد الأحمر الدورى برصيد 30 نقطة من عشر مباريات خاضها الفريق فى فعاليات البطولة، ووصلت بعثة الاهلي القاهرة فجر اليوم من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.