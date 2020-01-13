شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلي دخل في حسبة "برما" وبريء من أزمة حمادة صدقي مع الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد شوبير إن فريق نادى الأهلى الأول لكرة القدم "دخل نفسه في حسبة برما من غير لزمة"، منوها إلى صعوبة موقف الأحمر من حسم التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا الموسم الجاري بعد التعادل مع بلاتينوم بطل زيمبابوي على ملعب الأخير .

وأضاف شوبير خلال برنامجه فى إذاعة اون سبورت على الراديو،أن الاهلى يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وعليه الفوز على النجم الساحلي على ملعبه في القاهرة أولا ، ثم التعادل على الأقل مع الهلال في السودان، مضيفا أن الأحمر قادر على عدم الخسارة من الهلال السوداني ولكن الأمور تأزمت بسبب تقارب مستويات الفرق العربية الثلاثة المتنازعة على خطف بطاقتى التأهل.

وبرئ شوبير الأهلى من أزمة حمادة صدقي قائلا انه من المستحيل أن يطلب الأهلى من حمادة صدقي ترك الهلال في هذا التوقيت لأنه ليس من أخلاق البطل الأحمر ولا من أدبيات الرياضية المصرية والأسهل علي الاهلى أن كان يتركه في منصبه لمعرفة اسرار الفريق السوداني وتسهيل مهمة الشياطين الحمر في حصد بطاقة التأهل على حساب بطل السوادن.

قال حمادة صدقي، الذى وقع منذ ساعات على عقود تدريب سموحة، إنه رحل عن نادي الهلال السوداني، بسبب عدم تحقيق مطالبه من جانب إدارة الهلال، مؤكدا إن الأهلي ليس طرفا فى الأزمة.

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وأضاف حمادة صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن الهلال يعان يمن مشاكل عدة، وقد أبلغ إدارة النادي بذلك، لكنها لم تلتفت لمطالبه.

وأشار حمادة صدقي، إنه تفاجأ بحضور خمسة لاعبين فقط، فى إحدي التدريبات التى تلت مواجهة النجم الساحلي، الأولى، نظرا لرغبة باقى اللاعبين فى الحصول على راحة سلبية، لذلك تقدم بشكواهم لإدارة النادي.

واكد حمادة صدقي، إن الأهلي ليس طرفا فى ازمته، وكان من الممكن أن يستمر فى عمله، والسماح لهم بتحقيق الفوز، مشددا أن مثل تلك الإتهامات غير منطقية.

وأتم قائلا :" أرغب فى تحقي قالفوز مع اى فريق أعمل معه، ولكن هناك الكثير من الأمور التي أبلغت إدارة الهلال بها والتي لا تناسبني، إلا اننى لم اجد رد فعل من جانبها، ولذلك قررت الرحيل".