شكرا لقرائتكم الثلاثي المصري يتأهلون إلى ربع نهائي جي بي مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثلاثي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين، إلى الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان " توك" للاسكواش، التي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، كأولى البطولات الكبرى في 2020. وفاز طارق مؤمن على منافسه إيا يو نج بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-4, 3-11, 11-9. فيما نجح مصطفى عسل بطل العالم للناشئين في تخطي الفرنسي المخضرم جريجور جوليتير بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية، استغرقت 75 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 13-11, 12-10, 10-12, 11-5. Advertisements وتغلب علي فرج على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-7. وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثي المصري يتأهلون إلى ربع نهائي جي بي مورجان للإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.