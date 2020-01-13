شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك عاد إلى مستواه الطبيعي وانتظروا مفآجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد شوبير إن فريق نادى الزمالك يقدم مستويات طيبة وجيدة حتى الان، وعاد إلى مستواه الطبيعي كما نعرفه قوته الضاربة محليا وافريقيا.

وأضاف شوبير خلال برنامجه فى إذاعة اون سبورت على الراديو، أن الزمالك فرصه باتت كبيرة جدا في التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا الموسم الجاري حيث أنه يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويكفيه نقطة واحدة من مباراتين خلال مواجهة مازيمبي على ملعبه في القاهرة أو أول أغسطس الأنجولي ليصعد رسمياً.

وتابع شوبير أن الزمالك قدم أداء قوي أمام زيسكو يونايتد بطل زامبيا خلال المباراتين على التوالي وخطف 4 نقاط ، مؤكدا على تألق مصطفي فتحي من جديد واستمرار إحراز مصطفى محمد الأهداف .

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واستكمل الاعلامى قائلا : الزمالك قادم في الدوري أيضا للمنافسة على البطولة المحلية بعدما نجح في الفوز مباراتين على التوالي على طنطا في الثواني الأخيرة ومن قبلها بالتفوق على أسوان بهدفين نظيفين.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون الزمالك بخطي ثابتة إلى الان بوضعه على الطريق الصحيح محلياً وقارياً، حيث تمكن من إستعادة نغمة الانتصارات إلى أروقة القلعة البيضاء، بفوز مهم على طنطا في الثواني الأخيرة ومن قبلها بالتفوق على أسوان ، كما أنه خطف 4 نقاط ثمينة في ماراثون دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بالتعادل والفوز توالياً على زيسكو يونايتد الزامبي ليقترب كثيراً من خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأغلى افريقيا.