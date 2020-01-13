شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع السقف المادي في ملف المهاجم الأجنبي.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي في رحلة أوربية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد حاجته لمهاجم أجنبي سوبر.

ويزور أمير توفيق أكثر من بلد أوربية في رحلته للدخول في مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أياً منهم، وعلى رأسهم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري والجامبي علي سوي لاعب سيسكا البلغاري.

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وكان امير توفيق قد سافر لتونس قبل رحلته الأوربية للدخول في مفاوضات مع فراس الشواط قبل بدء رحلته الاوربية، وسيتم عرض الملف بالكامل على محمود الخطيب رئيس النادي ورينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل اتخاذ القرار النهائي في ملف المهاجم الاجنبي.

ويجد الأهلي صعوبة في ضم ايليكي بسبب طلبات ناديه المادية المرتفعة فضلاً عن رغبة اللاعب في الحصول على راتب سنوي كبير يفوق المبلغ الموضوع من الإدارة الحمراء، في الوقت الذي تسير إدارة الأهلي في مفاوضات بالتوازي مع فراس الشواط وعلي سوي ومهاجم أجنبي أخر يلعب في أحد الدوريات الأوربية تتكتم الإدارة الحمراء على أسمه حتى هذه اللحظة.