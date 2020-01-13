شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني والطيب وسلمى هاني يتأهلون لدور الـ 16 في جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم والمصنفة العالمية الثانية وحامل لقب البطولة، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة العالمية الرابعة، وسلمى هاني، إلى الـ 16 ببطولة جي بي مورجان " توك" للاسكواش، التي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، كأولى البطولات الكبرى في 2020.
وفازت نور الشربيني على النيوزلاندية ميلو فان دير بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 24 دقيقة فقط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-4.
كما فازت نور الطيب على منافستها الاسترالية دونا لوبان بثلاثة أسواط نظيفة في مباراة سريعة أيضاً استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-6.
وتغلبت سلمى هاني على مواطنتها المصرية ندى عباس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-8.
وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.
وكانت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثالثة، ويثرب عادل لاعبة الأهلي وهانيا الحمامي المصنفة العاشرة، قد تأهلن من قبل إلى دور الـ 16 أمس الأحد.
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