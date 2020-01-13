سوبر كورة يكشف سر "سبراى" أحمد الشيخ وحقيقة سخريته من جماهير الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" سر استخدام أحمد الشيخ لـ"سبراى" شعر خلال إحدى المباريات، وهى الصورة التى انتشرت على نطاق واسع وأكد مروجوها أنها أثناء إحدى المباريات، وبالتحديد فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين.

لمعرفة سر "سبراى" أحمد الشيخ وحقيقة سخريته من جماهير الأهلى عبر سوبر كورة.. من هنا

ومنح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه الأساسيين راحة من التدريبات اليوم الاثنين عد عودة الفريق من زيمبابوي، على أن يخوض باقى اللاعبين مراناً على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة طنطا فى الدورى العام.

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يواجه الأهلى طنطا فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل، ويتصدر المارد الأحمر الدورى برصيد 30 نقطة من عشر مباريات خاضها الفريق فى فعاليات البطولة، ووصلت بعثة الاهلى القاهرة فجر اليوم من زيمبابوى بعد التعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.

واحتفل مساء الاثنين الماضى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أحمد الشيخ بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة بحضور زملائه بالفريق قبل ساعات من رحلة الفريق إلى زيمبابوى لخوض مباراته المقبلة ضد بلاتينيوم فى الجولة الرابعة من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.