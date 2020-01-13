شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق حامد مقاتل بدرجة فنان فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن طارق حامد دينامو خط وسط نادى الزمالك نجح فى حفر أسمه بأحرف من ذهب فى قلوب جماهير الزمالك بصفة خاصة وجماهير مصر أثناء تواجده فى صفوف الفراعنة بصفة عامة.

لا أحد من جماهير الرياضة المصرية و الزمالك تحديدا يستطيع أن يختلف على اللاعب المقاتل داخل الساحرة المستديرة طارق حامد ، لا سيما و أنه ترشح مؤخرا إلى جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا و التى حصل لعبها الستغالى ساديو مانيه فى الحفل الذى إستضافته مصر بالغردقة الثلاثاء الماضى .

كما أن طارق حامد نجم يمتلك الكثير من الخبرات التى تجعله يتعامل مع الأمور بعقلانية كبيرة و يقتل اى فتنة تثير الجدل نحوه ، مثلما فعل مؤخرا بعدما هاجمه المسئولين بالتسبب فى هزيمة فريقه أمام إنبى فى الدورى بداعى الإجهاد، إلا أنه تدارك الأمر و سافر مع بعثة الفريق إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

قوة و ثبات أداء طارق حامد دفعت مسئولو القلعة البيضاء إلى تعديل عقد اللاعب ليتناسب مع مجهوداته داخل قلعة ميت عقبة .

ويعد طارق حامد صمام أمان الزمالك، فأينما غاب ظهر تأثيره واضحًا بين صفوف الأبيض، فكان من أهم العناصر التى ساهمت فى تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد التغلب على نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

طارق حامد يثبت يوما بعد يوما أنه بالفعل الرمانة، التى تضبط إيقاع الفريق فى وسط الملعب بفضل تركيزه الثابت ومستواه المثالى، الذى يقدمه فى المباريات .

لاسيما و أن طارق حامد أحد أبرز اللاعبين اللذين لم يتذبذبون فى الأداء مطلقا، فهو لاعب يصب كل تفكيره فى الالتزام بالتدريبات والمباريات ولم يلتفت لأى شىء آخر مثل لاعبين أخرين يصبون تركيزهم فى الإعلام أو السوشيال ميديا.

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يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على نجم القلعة البيضاء فى الصور التالية :



طارق حامد



طارق حامد فى حفل افضل لاعب فى افريقيا



طارق حامد



طارق حامد



طارق حامد مع كأس مصر