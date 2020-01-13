شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع سقفه فى ملف المهاجم الأجنبى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مسئولو النادى الأهلى سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

ويزور أمير توفيق أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم، وعلى رأسهم النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والجامبى على سوى لاعب سيسكا البلغارى.

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وكان أمير توفيق قد سافر لتونس قبل رحلته الأوروبية للدخول فى مفاوضات مع فراس الشواط قبل بدء رحلته الأوروبية، وسيتم عرض الملف بالكامل على محمود الخطيب رئيس النادى ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق قبل اتخاذ القرار النهائى فى ملف المهاجم الأجنبى.

ويجد الأهلى صعوبة فى ضم إيليكى بسبب طلبات ناديه المادية المرتفعة، فضلاً عن رغبة اللاعب فى الحصول على راتب سنوى كبير يفوق المبلغ الموضوع من الإدارة الحمراء، فى الوقت الذى تسير إدارة الأهلى فى مفاوضات بالتوازى مع فراس الشواط وعلى سوى ومهاجم أجنبى آخر يلعب فى أحد الدوريات الأوروبية تتكتم الإدارة الحمراء على اسمه حتى هذه اللحظة.