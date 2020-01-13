شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ومؤمن وعسل يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثلاثى المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، ومصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين، إلى الدور ربع النهائى ببطولة جى بى مورجان "توك" للاسكواش، التى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كأولى البطولات الكبرى فى 2020. وفاز طارق مؤمن على منافسه إيا يو نج بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-4, 3-11, 11-9. فيما نجح مصطفى عسل بطل العالم للناشئين فى تخطى الفرنسى المخضرم جريجور جوليتير بنتيجة 3/2 فى مباراة ماراثونية، استغرقت 75 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 13-11, 12-10, 10-12, 11-5. وتغلب على فرج على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 44 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-7. وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. Advertisements ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى. طارق مؤمن

علي فرج

مصطفى عسل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على فرج ومؤمن وعسل يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة جى بى مورجان للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.