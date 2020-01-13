سوبر كورة.. السجل الكامل لنتائج الأهلى والزمالك × 5 أعوام بملاعب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل انتهى عصر هيمنة الأندية المصرية على الكرة الأفريقية؟ سؤال لم يطرح طوال نصف قرن من مشاركات الأندية المصرية فى المسابقات الأفريقية، ولكنه بات شبحاً يطارد عشاق القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك فى آخر 5 أعوام، لم تشهد إلا لقبا أفريقيا وحيدا أحرزه الزمالك وهو كأس الكونفدرالية.

وبالنظر إلى نتائج القطبين الكبيرين فى آخر 5 أعوام، نجد أن أداء الأهلى والزمالك خلال مبارياتهم خارج الأرض قد يكون إجمالا صادما لجماهير الفريقين، لكنه رقميا لم يختلف كثيرا عن معدل أداء نادى القرن الأفريقى ووصيفه.

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وتعقدت حسابات التأهل فى المجموعة الثانية، خاصة بعدما نجح النجم الساحلى التونسى فى انتزاع فوز مثير خارج ملعبه من مضيفه الهلال السودانى، بهدفين مقابل هدف، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى الذى سقط فى فخ التعادل أمام بلاتينيوم الزيمبابوى بنتيجة 1-1، ليصبح المارد الأحمر وصيفا برصيد 7 نقاط، ثم الهلال بـ6 نقاط، وأخيرا ممثل زيمبابوى برصيد نقطة واحدة، وأصبح الشياطين الحمر مطالبين بالفوز على النجم الساحلى فى القاهرة بالجولة المقبلة على الأقل قبل الخروج لمواجهة الهلال فى المباراة الأخيرة بالخرطوم.

وخطف فريق مازيمبى الكونغولى البطاقة الأولى بعد الفوز على بريميرو دى أجوستو الأنجولى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب مازيمبى فى لوبومباشى ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما جاء الزمالك الذى فاز على زيسكو بثنائية دون رد فى المركز الثانى بـ7 نقاط، وتجمد الفريق الأنجولى فى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبى متذيل الترتيب بفارق الأهداف.