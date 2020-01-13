شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. فيفا يطلب 3 سيدات في مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجاة جديدة، طلبت سارة ساليمون مسؤولة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" من اعضاء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، أن يتضمن المجلس الجديد للجبلاية الذي سيتم انتخابه في اغسطس او سبتمبر المقبلين ، 3 سيدات في حالة تشكيله من 11 عضوا.

وقالت مسؤولة الفيفا لاعضاء اللجنة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعي لتفعيل دور المرأة ، لذا ففي حالة تشكيل المجلس الجديد من 11 عضوا ورفض تقليصه الي 9 أضاء ، فيجب أن يضم 3 سيدات أما في حالة تقليصه الي 7 فيجب أن يضم سيدتان وإذا اصبح 5 اعضاء فيجب أن يضم سيدة واحدة علي الاقل.

واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.. ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.

وأستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الاساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثانى والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسى الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها ، وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد من ضمن الأعمال التى تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولى لضمان امتثالها للوائح الفيفا.