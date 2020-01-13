حماده صدقي يرد على "تجاوزات" رئيس الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة، تصريحات أرشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني، وشدد على أنه سيقوم باللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وكان رئيس الهلال السوداني قد فتح النار على حمادة صدقي بعد رحيله عن الفريق وتدريبه لنادي سموحة. (طالع التفاصيل من هنا).

وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" "رئيس الهلال السوداني أخطأ في حقي، قال أنني عاطل ولم أقم بتدريب الأهلي والزمالك".

وأكمل "بيني وبينه عقود، لو أراد تقديم شكوى ضدي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فهذا حقه، لكن الاساءة لي هذا غير مقبول على الإطلاق".

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واستمر "سأقوم برفع دعوة قضائية ضده بسبب عدم تنفيذ بعض بنود التعاقد، ما صرح به رئيس الهلال السوداني عار تماماً من الصحة".

وشدد "لم أهرب، لقد قمت بإبلاغه بكل الأمور غير الجيدة في الفريق، لكن وجدته يقلل من الأمر".

وصرح "لمدة شهر لم يحترمني ولم يُلبي أي طلبات تخص الفريق، بكل الطرق سأقوم بالحصول على حقي لما بدر منه، لم أقم بتوجيه أي اساءة ضده".