رئيس الهلال السوداني يفتح النار على حمادة صدقي.. وينفي إقحام الأهلي في الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

فتح أرشف الكاردينال رئيس الهلال السوداني النار على حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق، وأكد على أنه سيتقدم بشكوى ضده للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا الى أن هناك "صفحة مزورة" قامت بإقحام إسم النادي الأهلي في الأزمة.

وكان بيان قد تم نشره بأحد الصفحات الموثقة التي تحمل اسم الهلال السوداني قد أشارت الى بيان للمستشارة الإعلامية لرئيس الهلال، أن رحيل صدقي عن الفريق وهروبه سببه موقف الأهلي بالمجموعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس الهلال السوداني في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار "لا يمكن أن نقحم نادي مهما كان خاصة عندما يتعلق الأمر بنادي بحجم الأهلي نادي القرن في أفريقيا في هذا الشأن، هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تم توثيقها بأوراق مزورة، وهناك شكوى ضد تلك الصفحة لأنها لا تمت لمجلس الإدارة".

وانتقل رئيس الهلال للحديث عن رحيل حمادة صدقي المفاجئ وتدريبه لنادي سموحة قائلا "موضوع غريب جداً، لا استطيع تفسيره بالمنطق أو العقل أو أي أمر يتعلق باحترام الأخر والعقود في كرة القدم".

وتابع "كان هناك عدد من المفاوضات مع مدربين أجانب وأيضا من مصر بشأن تدريب الهلال السوداني، ووقع الاختيار على حمادة صدقي، هو إسم معروف، لكن لم يكن لدي معلومات كافية عنه".

وأضاف "كان له بعض الطلبات التي لا تتوافق مع إدارة ونظام الهلال السوداني، لكن في النهاية تم الاتفاق وقمنا بالتوقيع معه وحصل على 30 ألف دولار مقدم العقد، حيث أن راتبه 15 ألف دولار شهريا".

Advertisements

وأكمل "من الأمانة التدريبية وأخلاقياً كان يجب أن يخطرني بقرار رحيله أو رغبته في ترك النادي، لقد تناولنا الغداء سوياً وتحدثنا ولم يكن هناك أي أمر يخص رحيله عن النادي".

وصرح "لقد أدار مباراة للهلال ثم غادر لمصر دون اخطار رئيس النادي، وبالتالي ما حدث نية مبيته للرحيل، لقد قام بترتيب كل الأمور دون أن يُخطرنا ورحل".

وشدد "نحن نادي كبير وعريق، رئيس النادي هو من قام بالتفاوض معك وبالتالي كان يجب أن يكون هناك احترام في انهاء التعاقد، لا يوجد أي سبب لرحيله بتلك الصورة، لو أراد الرحيل لكنت وافقت".

واستمر "لا يهم لأي نادي سيذهب، لا يوجد مشكلة، لكن كان يجب أن يخطرنا، كنا سنحصل على الأموال الخاصة بنا، ونمنحه حق الرحيل، لكن الحديث عن أمور تخص جواز السفر واعتباره بأن الإداري على علم فهذا كلام غير مقبول".

وقال "بالطبع سنقدم شكوى ضده، لقد قام بالاستخفاف بنا بأسلوب غير محترف مع أشخاص قاموا بإكرامه وتوفير سيارة خاصة له وتواجد في فندق 5 نجوم ثم يرحل بتلك الطريقة، الأمر محزن للغاية، كنت أحسب أنه شخص محترم".

وأكد "انت مدرب محترف، لماذا لم تأت وتقول أنك لا تريد الاستمرار في الهلال، قمنا بتجديد عقود بعض اللاعبين، لم نقم بأي بدعة، كل اللاعبين حصلوا على المستحقات، ما تم تأخيره هو بعض المكافآت وهذا أمر لا يخص المدرب".

وأشار "نقطة سوداء في تاريخ حمادة صدقي، لم يكن بحاجة لهذا الأمر، في الأساس لم تكن مدرباً للأهلي والزمالك، لكنك كنت مدرب عاطل وتبحث عن عمل، هذا لا يعني أنه مدرب غير جيد".

واختتم تصريحاته قائلا "لن نتركه، سنتقدم بالشكوى للفيفا بكل تأكيد".