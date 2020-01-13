رياضة | الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص النادي الأهلي ومسئولوه على تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديدا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بمهاجم من العيار الثقيل.

ووفقا للمعلومات الواردة من الأهلي فإن مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء ، أمير توفيق، سافر بالفعل إلى أوروبا من أجل إنهاء الصفقة القادمة للمارد الأحمر.

Advertisements

ويرغب الأهلي في التعاقد مع إليكي مهاجم لوزيرن السويسري ، أو علي سوي نجم سيسكا صوفيا البلغاري في ظل رغبة قوية من فايلر لضم الأول.

ومع تعنت نادي لوزيرن السويسري ومطالبة قيمة مالية ضخمة فإن الاتجاه السائد في الأهلي هو التعاقد مع المهاجم الجامبي علي سوي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب سيسكا صوفيا البلغاري 5 ملايين دولار من إدارة الأهلي، لكن المسئولين في القلعة الحمراء يرغبون في الحصول على اللاعب الجامبي البالغ من العمر 25 عاما مقابل 4 ملايين دولار.