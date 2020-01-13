رياضة | أهان فالفيردي.. إعلامي إسباني يشن هجوما عنيفا على رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهان فالفيردي.. إعلامي إسباني يشن هجوما عنيفا على رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الصحفي كارلوس زابالا هجوما عنيفا على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بسبب المحادثات مع تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق لتولي قيادة البارسا خلفا لإرنيستو فالفيردي.

وقال الصحفي في موندو ديبورتيفو الإسبانية، كارلوس زابالا: "المستر فالفيردي كان محترف بكل تجربة خلال مسيرته , مع الرؤساء ومع اللاعبين ومع زملاء المهنة و مع الإعلام، لماذا قلة الاحترام هذه ؟ فالفيردي يستحق تعامل أفضل ويستحق الاحترام"

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وتساءل زابالا: "تريد إقالة مدربك هذا عادي بكرة القدم .. لكن لماذا قلة الاحترام ؟".

وواصل: "التفاوض مع مدرب آخر بوجود عقد لدى مدربك أمر غير محترم لكن وأكثر تتفاوض علنا ويتم تسريب المحادثات دقيقة بدقيقة".

واختتم: "ما حدث قلة احترام كامل .. كيف سيواجه المستر لاعبيه ؟ هو لا يستحق هذا التعامل".