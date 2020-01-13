رياضة | لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، إلى تقديم النصيحة للسويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن صانع الألعاب صالح جمعة.

تفكر اللجنة في مطالبة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، بمنح صالح جمعة صانع ألعاب فريق القدم بالقلعة الحمراء، فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، للحكم على مستواه الفنى والبدنى وعدم الاكتفاء بالتدريبات.

وجاءت تحذيرات للسويسري رينيه فايلر للمدير الفني للفريق، من فكرة إعارة اللاعب فى هذا التوقيت، خاصة وأنه متواجد في القائمة الإفريقية، وعدم وجود بديل له بها.

جاءت هذه المطالبات والتحذيرات بعد أن قرر فايلر الموافقة على إعارة اللاعب بحجة عدم الاقتناع بإمكانياته الفنية خلال التدريبات اليومية.

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جدير بالذكر أن الأهلي قد تعادل إيجابياً بهدف أمام بلاتنيوم، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لملاقاة طنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر يناير الجاري.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات وحقق الفوز بهم جميعاً