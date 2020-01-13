شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض إعارة جنش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك، خروج محمود جنش، حارس الأبيض، للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجارى، بعد تعافى الحارس من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطنى، فى منافسات كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر، ليخضع بعدها لعملية جراحية فى ألمانيا ويخوض برنامج تأهيلى مكثف من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك ببقاء عناصره الأساسية خاصة فى ظل قيد جنش بقائمة الأبيض المحلية فقط وعدم قيده فى القائمة الإفريقية، حيث يتبقى مقعد واحد فقط فى قائمة الفريق خلال القيد الشتوى، ويرغب الأبيض فى استغلال هذا المقعد بالتعاقد مع مهاجم أو ظهير أيمن لدعم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

Advertisements

يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى وجود جنش ضمن صفوف الفريق الأبيض، للاعتماد عليه فى المواجهات المحلية المتلاحقة التى تنتظر الأبيض فى المسابقات المحلية، حيث سيعتمد كارتيرون على سياسة التدوير"روتيشن" بين حراس المرمى، لاسيما وأن الفريق يسعى للحفاظ على جميع عناصره للدفع بهم فى المباريات المختلفة، خاصة المواجهات التى تنتظر الأبيض خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيواجه أبناء ميت عقبة فريق الأهلى فى مباراتين متتاليتين فى السوبر المحلى بالإمارات والمقرر له يوم 20 من فبراير الجارى، ثم لقاء الدورى الممتاز المؤجل من الجولة الرابعة والمحدد له يوم 24 من الشهر نفسه، حيث أعلن محمود جنش رغبته فى البقاء ضمن صفوف القلعة البيضاء، بعدما تلقى عدد من العروض خلال الفترة الأخيرة للخروج على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ليخضع الحارس لبرنامج تدريبى خاص من أجل تجهيزه بدنيًا وفنيًا بصورة تامة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وعاد جنش بالأمس للمشاركة فى تدريبات الزمالك تمهيدا للعودة للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية بعدما عاد من السعودية عقب أداء مناسك العمرة رفقة أسرته خلال الأسبوع الماضى.