شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر زيادة رواتب جميع اعضاء الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدرمسئول باللجنة الخماسية أنه تقرر زيادة رواتب جميع اعضاء الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب ، بعد تحقيق انحاز التاهل بطوكيو ٢٠٢٠ ، نافيا ما تردد حول زيادة راتب المدير الفني فقط علي ان يتم حسم هذا الملف عقب جلسة اعضاء اللجنة مع شوقي غريب خلال الايام المقبلة .

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عقب عودة الأخير من السعودية حيث يؤدى مناسك العمرة حاليا، ويناقش اتحاد الكرة مع غريب برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وأبرزها حسم ودية شهر مارس المقبل حيث تلقى اتحاد الكرة عدة عروض من اليابان ورومانيا وكوريا الجنوبية.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا مع شوقى غريب مؤخرا، وسلّم الأخير تصوره الخاص لبرنامج الإعداد للبطولة المرتقبة ويعكف اتحاد الكرة حاليا على مناقشة التصور قبل الاجتماع المقبل مع غريب بعد عودته من العمرة.

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واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على ضم قائمة تضم 50 لاعبا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط الفيفا على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الفيفا أرسل خطابات للمنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة الأسماء فى شهر يونيو تضم 50 لاعباً، وأن هذا الإجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للأولمبياد، موضحا أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبى الدورى الممتاز وهناك أكثر من اسم تألق مع فرقهم، على رأسهم حسن على لاعب المصرى وأحمد ياسين من مصر المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا ومحمود جاد حارس انبى بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة والذى كان متواجد مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا و نفس الأمر لأحمد حمدى لاعب الجونة.