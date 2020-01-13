الأهلي على أعتاب صفقة نارية خلال أيام لتدعيم خط الهجوم





بات اللاعب الجامبي علي سوى، مهاجم فريق نادي سسكا صوفيا البلغاري، صاحب الـ25 عامًا، على أعتاب القلعة الحمراء، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة من جانب مسؤولي الناديين الأهلي والبلغاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سافر خارج البلاد منذ أيام قليلة من أجل إنهاء الصفقة، في ظل رغبة النادي البلغاري في الحصول على 5 ملايين يورو بينما يرصد الأهلي 4 ملايين يورو فقط كحد أقصى للتعاقد مع المهاجم الجديد.

وأضاف المصدر لـ"الوطن سبورت"، أن توفيق سافر من أجل تقليل قيمة الصفقة والحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمي، بعد فتح باب الانتقالات الشتوية، خاصة أن السويسري رينيه فايلر، منح الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب البلغاري بعد وصول صفقة إليكي مهاجم نادي لوزيرن إلى طريق مسدود.

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وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمير توفيق، مدير التعاقدات بالسفر إلى الخارج لإنهاء صفقة المهاجم الجديد، ويحاول توفيق التعاقد أحد الثنائي إليكي أو علي سوي وإن كان الأخير الأقرب في ظل رفض إدارة لوزيرن التفريط في خدمات إليكي.

وانتقل علي سوي إلى نادي سسكا صوفيا البلغاري في سبتمبر 2018 على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل بند شراءه نهائيًا من كييفو فيرونا في يناير 2019 بعد مواصلة توهجه.

سجل سوي 17 هدفا خلال موسمه الأول (2018-2019) مع سسكا صوفيا في جميع المسابقات، واستمر مسلسل تألقه علي خلال الموسم الجاري حيث يتصدر حاليا ترتيب الهدافين في الدوري البلغاري برصيد9 أهداف.

ويتبقى للنادي الأهلي استبدالا وحيدًا في قائمته المحلية، بعد أن تعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة 4 سنوات ونصف في الميركاتو الشتوي الجاري.