شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض استعارة السورى عمر السومة لمدة ستة أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الاهلي إقتراحاً بضم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الأعارة تبدأ من يناير الجاري حتى نهاية الموسم الجاري بسبب المقابل المالى الضخم .

وعلم "الخليج 365" أن إدارة القلعة الحمراء تلقت خلال الأيام الماضية بضم السومة على سبيل الأعارة لمدة ستة أشهر لكن مسئولو الاهلي رفضوا الفكرة بسبب الراتب الكبير الذى يتقاضاه اللاعب مع ناديه السعودي وسيُطالب به في الاهلي حال الدخول في مفاوضات رسمية حيث يرغب اللاعب في الحصول على مليون و500 ألف دولار كحد أدنى خلال ستة شهور فقط وهو مبلغ كبير للغاية .

ورغم أن السومة من أبرز المهاجمين في الدوري السعودي بل والدوريات العربية إلا أن إدارة النادي تراجعت عن هذه الفكرة وبدأت تُركّز جهودها لضم مهاجم أجنبي يتناسب مع ظروف النادي المالية حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق خاصة وأن مبلغ مليون و500 ألف دولار في ستة شهور أي ما يقرب من 24 مليون جنيه.

على صعيد متصل ، لازال النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هوالمطلوب الأول لدى رينيه فايلر لتدعيم خط هجوم الاهلى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن هناك صعوبة كبيرة في التعاقد معه حتى الأن بسبب مغالاة ناديه في طلباته للاستغناء عنه حيث طلب النادي الحصول على 4 مليون دولار بالإضافة لمغالاة اللاعب في طلباته المادية الشخصية.

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ويعد فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي هو المرشح رقم 2 بعد ايليكي في ظل تألق اللاعب مع الفريق التونسي وما قد يساهم في انهاء الصفقة هو رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات جيرالدو على سبيل الإعارة، كما دخل الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا البلغاري دائرة المرشحين بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وحددت إدارة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار كحد أقصى لشراء المهاجم الجديد وهو المبلغ الذي ستتكبده الخزينة الحمراء على أن يتم الاستعانة بالمبلغ الذي سيتم تسويق به أحد لاعبي الفريق الأجانب.

ويزاحم الأهلي في مفاوضات ضم الشواط عددًا من الأندية منها الحزم السعودي والذي أرسل عرضًا رسميًا لشراء الشواط، إلا أن رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي والذي ترغب الإدارة الحمراء في إعارته لإفساح المجال أمام التعاقد مه أجنبي جديد، قد يقرب وجهات النظر بين الطرفيين ويحسم وجهة الشواط نحو القلعة الحمراء.

ويعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الجاري لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر والذي لا يعتمد عليه إلا على فترات متباعدة ومن المقرر أن يكون رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، في الوقت الذي سيكون هناك اتجاهاً لاستمراره حال تلقي المغربي وليد أزارو عرضاً جيداً للرحيل خاصة بعد خروجه هو الأخر من حسابات فايلر.