شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة طنطا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة بالنادي الاهلي عصر اليوم،الأثنين، بملعب التتش الإستعداد لمباراة طنطا فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل، ويتصدر المارد الأحمر الدورى برصيد 30 نقطة من عشر مباريات خاضها الفريق فى فعاليات البطولة، ووصلت بعثة الاهلي القاهرة فجر اليوم من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.

وخاض لاعبو الأهلي مراناً خفيفاً صباح أمس فى الجيم بفندق إقامة الاهلي بزيمبابوي من أجل الاستشفاء عقب مباراة بلاتينيوم قبل رحلة العودة إلى القاهرة.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدورى، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى.

Advertisements

وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.

على صعيد متصل ، يعود شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، بنسبة كبيرة للغاية لقائمة الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة السمّانة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلى لعدة أيام.

ومن المقرر أن يعود شريف إكرامى للتدريبات الجماعية التى سيخوضها الفريق عقب العودة من زيمبابوى ليكون جاهزاً لمباراة طنطا الأربعاء المقبل، خاصة أن الآلام التى عانى منها الفترة الماضية فى السمّانة اختفت تقريباً بشكل جعله مؤهلاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية وثم المباريات.