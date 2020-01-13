في بيان رسمي.. المصري يوضح حقيقة رحيل إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدر النادي المصري بيانًا، مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا بشأن الرد على الأنباء المتداولة حول رحيل إيهاب جلال عن الفريق، وتقديمه استقالته بعد مباراة فريق بيراميدز بالكونفدرالية الأفريقية.

وحسم بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية بعد الفوز على ضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات على ستاد الدفاع الجوي.

ونشر المصري بيانا رسميا، أكد خلاله على عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وناشد النادي جماهيره، عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

وأوضح، أن إدارة المصري تتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة بيراميدز بالكونفدرالية.

وأكد المصري على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات.