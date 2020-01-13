مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل جولة مدير تعاقدات الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، يقوم بجولة خارجية خلال الأيام الثلاثة السابقة، لحسم التعاقد مع مهاجم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

ويتبقى للأهلي مقعد وحيد في قائمته، حيث يسعى الفريق للتعاقد مع مهاجم أجنبي، بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأوضح مصدر لـ"الخليج 365"، أن أمير توفيق توجه إلى تونس في بداية جولته الخارجية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تردد فيه اسم الدولي التونسي فراس شواط، للانضمام للنادي الأهلي، إلا أن اللاعب نفى لـ"يلا كورة" وجود أي مفاوضات مع بطل الدوري المصري.

Advertisements

وأكمل المصدر، أن أمير توفيق سافر بعدها إلى أوروبا، للبحث عن مهاجم أجنبي، للانضمام لصفوف الفريق.

وترددت أسماء الجامبي علي سوي لاعب سسكا صوفيا البلغاري، والنيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري

وكان مصدر مقرب من اللاعب "علي سوي" أشار إلى أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين لانضمام اللاعب للفريق الأحمر، حتى توقفت المفاوضات بسبب مطالبة النادي البلغاري بـ5 مليون يورو، وهو ما يزيد بمليون يورو عن ما طرحه النادي الأهلي.

كما لم تتم المفاوضات بين لوزيرن والنادي الأهلي لانضمام إليكي، ليصرح ريمو مياير المدير الرياضي للنادي السويسري: "أعتقد أن إليكي مستمر مع الفريق".