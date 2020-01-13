ميدو يتحدث عن معاندة الحظ للمقاصة.. ومعالجة الأخطاء والسلبيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة، عن عناد الحظ لفريقه خلال المباريات الأخيرة، خاصة بعد ضياع العديد من الفرص أمام إنبي.

وتعادل فريق مصر المقاصة أمام إنبي (1-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري.

وبتلك النتيجة، بات انبي في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، في المقابل ارتقى مصر المقاصة مركزين مؤقتًا ليصبح في الترتيب 14 برصيد 11 نقطة.

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وقال ميدو في تصريحات بعد المباراة، إن الحظ كان عائقا فتسب في خروج المباراة بنتيجة التعادل بين الفريقين وحرم فريق المقاصة من الفوز.

وأضاف:" الكر عاندت اللاعبين في أكثر من فرصة وكان أبرزها على الإطلاق ركلة الجزاء التي أهدرها ميدو جابر في شوط المباراة الثاني."

وأوضح، أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على علاج الأخطاء والسلبيات التي يعاني منها الفريق، لافتًا أن المقاصة كان الأكثر سيطر وأهدر فرص سهلة أمام إنبي.