رياضة | برشلونة يرفض ضم مهاجم في الميركاتو الشتوي على ابرغم من إصابة نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض ضم مهاجم في الميركاتو الشتوي على ابرغم من إصابة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة لن يضم أي مهاجم في فترة الانتقالات الحالية على الرغم أن إصابة الأوروجوياني لويس سواريز نجم الفريق الأساسي لويس سواريز وغيابه لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إجراء عملية جراحية في الركبة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة لا يرحب بضم بديل لسواريز على الرغم من إصابة الأخير في الركبة وذلك لعدة أسباب، جاءت كالتالي :-

- بواتينج: لا يرغب برشلونة في تكرار تجربته مع كيفين برينس بواتينج الذي تعاقد معه ليكون بديلًا لسواريز والذي لم يشارك سوى في 4 مباريات ورحل عن الفريق الكتالوني مبكرًا.

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- إمكانية العودة مبكرًا: على الرغم من إعلان برشلونة عن غياب سواريز لستة أسابيع، إلا أن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن سواريز يمكنه العودة للمشاركة في المباريات قبل هذه المدة.

- عودة ديمبلي: من المتوقع عودة عثمان ديمبلي للمشاركة مع الفريق في الفترة القليلة المقبلة وتحديدًا في غضون 3 أسابيع، حيث يخوض اللاعب في الوقت الحالي فترة تأهيلية في قطر مما يعني أن برشلونة سيستطيع الاعتماد عليه وبالتالي سيتم حل أزمة غياب سواريز عن خط الهجوم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سواريز شارك في المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام إسبانيول وهو يعاني من بعض الآلام الخفيفة في الركبة إلا أنه قدم مستوى مميز وسجل هدفًا وصناعة آخر كما شارك بعد ذلك النجم الأورجواياني أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني طوال الدقائق المباراة كاملة.