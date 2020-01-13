الامارات | رسمياً انتخابات اتحاد كرة القدم بنظام القوائم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً انتخابات اتحاد كرة القدم بنظام القوائم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد بفندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي برئاسة نائب رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة عبدالله ناصر الجنيبي، إقامة انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بنظام القوائم بدلا من النظام السابق عن طريق الترشح المباشر وذلك اعتبارا من الدورة الانتخابية المقبلة 2020-2024.

فيما أكد أمين عام اتحاد الكرة محمد هزام الظاهري أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وافقت أيضا على أن تكون رابطة كرة القدم الإماراتية عضواً بمجلس إدارة اتحاد الكرة دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات التي تصدر من قبل الاتحاد.

Advertisements

وقال محمد هزام الظاهري في تصريحات صحافية عقب الاجتماع "بخصوص التعديلات على اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة، فقد وافقت الجمعية العمومية على اجراء تعديل على نص المادة 52" من النظام الأساسي يتيح للأندية تقديم أسماء مرشحيها إلى لجنة الانتخابات، ومن ثم يختار الرئيس المرشح لرئاسة الاتحاد من بين تلك الأسماء قائمته المرشحة لمجلس الإدارة، إذ كان هناك اعتراض من قبل بعض أعضاء العمومية على آلية ترشيح رئيس الاتحاد التي كانت تنص على أن يقدم الرئيس أولا قائمته بالكامل بعد اعتماد ترشحه للرئاسة لكن الأندية رفضت ذلك ".

وأشار الظاهري الى أن الجمعية العمومية وافقت على أن يتم الترشح في انتخابات الاتحاد بنظام القوائم بديلاً عن النظام السابق وهو الترشح المباشر من قبل الأندية.

وأكمل "وافقت الجمعية العمومية أيضا أن يكون تشكيل مجلس الإدارة الى جانب رئيس الاتحاد على النحو التالي: خمسة ممثلين لأندية المحترفين وثلاثة لأندية الدرجة الأولى و ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم بالتعيين على أن يكون من بينهم عضوا من العنصر النسائي."