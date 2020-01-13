شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "عبد الشافى" اليوم استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك للانتظام فى تدريبات الفريق اليوم الإثنين، بعد الإجازة التى حصل عليها بالأمس، وذلك لتجهيزه للتواجد مع الفريق فى مواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.

واستعاد الزمالك أمس الأحد جهود عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى بعد تعافيهما من الإصابات التى أبعدتهما عن الفريق فى الفترة الأخيرة، فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق الجونة فى الدورى الممتاز لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى قبل مواجهة الأربعاء، ركز كارتيرون على مشاهدة المباريات التى يخوضها الجونة على ملعبه لأنه ذات طبيعة خاصة وتؤثر التيارات الهوائية على اداء اللاعبين الذين لم يتعودوا على اللعب على هذا الملعب ويكون لها تاثر على نتيجة المباراة.

وجاء استئناف الزمالك لتدريباته أمس، الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أول أمس السبت، بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة ويلتقى الزمالك مع الجونة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى مران الأمس على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة، حيث أجرى له محمد أسامة، طبيب الفريق، عملية خياطة ف الرأس عبارة عن 4 غرز فى الرأس.

كما اطمئن الجهاز الفنى على حالة عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق عقب مشاركته بالأمس فى التدريبات الجماعية على أن يخضع لفحص طبى لتحديد موقفه من السفر مع الفريق غدًا الثلاثاء إلى الجونة، وذلك بعد غيابه عن مباراة زيسكو الأخيرة بعدما تعرض للإصابة فى السمانة مما أدى إلى تورم العضلة، ليفضل الجهاز الفنى والطبى منحه راحة سلبية وخضوعه لتدريبات تأهيلية، وسيشهد مران الزمالك اليوم الإثنين، تحديد حالة بعض اللاعبين المصابين وجاهزيتهم للمشاركة فى المباريات المقبلة وعلى رأسهم محمود شيكابالا، صانع ألعاب الأبيض.