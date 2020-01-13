شكرا لقرائتكم قفشة يجرى أشعة على ركبته اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على ركبته اليوم، الاثنين، للاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم الذى أقيم أمس الأول، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا في زيمبابوي والتى إنتهت بالتعادل بهدف لكثله، ومن المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى الممتاز حيث سيعلن الجهاز الفني موقف اللاعب من مباراة طنطا عقب اجراء الأشعة.

ووصلت بعثة الأهلي القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة طيران شاقة وطويلة حيث غادرت هرارى عاصمة زيمبابوى ظهر أمس وتوجهت إلى العاصمة الزامبية لوساكا فى رحلة استمرت لمدة ساعة واعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة،ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى رحلة طيران أمتدت 4 ساعات و40 دقيقة، واعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم غادرت البعثة أديس أبابا إلى القاهرة فى رحلة طيران مدتها ٤ ساعات وخاض لاعبو بالأهلي مراناً خفيفاً صباح أمس فى الجيم، من أجل الاستشفاء عقب مباراة بلاتينيوم قبل رحلة العودة إلى القاهرة،

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وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق ،جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدورى، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى.

وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.