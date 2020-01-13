تدريبات لتطبيق تقنية الفيديو على يد مندوب من الفيفا

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جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الحكام الخضوع لدورات تدريبية بمعرفة مندوب من الفيفا لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري حيث سيحصل الحكام المشاركين علي رخصة دولية لتطبيق الـvar ، حيث قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 60 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو .

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تقرر انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو اليوم تمهيدا لتطبيقها في الدوري العام بداية من الدور الثاني.

وتابع المصدر أن ستاد القاهرة يستضيف التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع احدى الشركات التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

وقررت اللجنة الخماسية تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون دولار فى الموسم الواحد، ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وتحديدا من الدور الثانى، بحضور مندوبين من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والشركة الإسبانية التى اقتربت الجبلاية من التعاقد معها لتطبيق التقنية لأول مرة فى المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمى بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية بعد إتمام الاتفاق على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.