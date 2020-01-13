ملخص مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد وركلات الترجيح في نهائي السوبر الاسباني

حصد فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه علي فريق أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.
جاء هذا التتويج بعد مباراة ملحمية، انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.
جديرا بالذكر ان ريال مدريد التقي مع فالنسيا الاسباني في نصف النهائي الاول وفاز بنتيجة 3/1
اما اتلتيكو فقد فجر مفاجأة بعد فوزه علي برشلونة في نصف نهائي الثاني وفاز بنتيجة 3/2 في الدقائق الاخيرة للمباراة
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