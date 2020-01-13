بعد هاتريك أستون فيلا، أجويرو يتربع على عرش أفضل أجانب الدوري الإنجليزي الممتاز

بات الارجنتيني سيرخيو اغويرو افضل هداف اجنبي في الدوري الانجليزي الممتاز بتسجيله ثلاثية لفريقه مانشستر سيتي الذي سحق مضيفه أستون فيلا 6-1 الأحد وأنتزع المركز الثاني من ليستر سيتي الذي سقط على أرضه امام ساوثهامبتون 1-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن ليستر سيتي لكنه بقي بعيداً بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

وتابع مانشستر سيتي عروضه القوية، فبعد ان لقن جاره وغريمه مانشستر يونايتد درساً بالفوز عليه في عقر داره 3-1 الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ضرب بقوة مجدداً الأحد بسداسية مقابل هدف واحد ضد أستون فيلا بينها أربعة أهداف في الشوط الاول.

وأفتتح الجزائري رياض محرز التسجيل بعد مجهود فردي قبل أن يسدد كرة ماكرة في الزاوية السفلى لمرمى فيلا (18)، ثم أضاف الجزائري الدولي الثاني مستغلاً دربكة داخل منطقة الجزاء (24).

وحمل الهدف الثالث توقيع أجويرو الذي سدد كرة قوية من مشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس فيلا (28).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول مرر صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروينه كرة عرضية ماكرة بأتجاه البرازيلي جابريال جيزوس ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

ووسع أجويرو الفارق في الشوط الثاني بعد ان راوغ مدافعين في منطقة الجزاء ليرفع رصيده في الدوري الى 176 هدفاً ليصبح بالتالي أفضل هداف أجنبي بفارق هدف واحد عن الفرنسي تييري هنري.

ثم عادل أجويرو رقم مدرب تشليسي حالياً ولاعبه سابقاً فرانك لامبارد في عدد الأهداف(177) بتسجيله الهاتريك رافعاً النتيجة إلى 6-صفر بتمريرة من محرز (81).

وهي المرة الثانية عشرة التي يسجل فيها أجويرو ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر الن شيرار الترتيب العام للهدافين مع 260 هدفاً يليه واين روني (208)، واندي كول (187) ثم أجويرو ولامبارد.

وسجل المغربي الهولندي أنور الغازي هدفاً شرفياً لفيلا في الرمق الأخير من ركلة جزاء.

وأشاد مدرب سيتي الإسباني جوسيب جوارديولا بأغويرو بقوله “إنه آسطورة وقد قال كلمته الليلة. إنه أحد أكثر اللاعبين المدهشين الذين شاهدتهم في هذا الدوري”.

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وأضاف “تسجيل هذا الكم من الأهداف وهذا العدد من الثلاثيات يعني إنه قام باشياء رائعة على مدى سنوات. يتوجب عليك ان تكون ثابت المستوى لسنوات عدة لكي تحقق ما حققه”.

-واتفورد خارج دائرة الخطر-

وتابع واتفورد نتائجه الإيجابية منذ أن تولى نيجل بيرسون تدريبه الشهر الماضي بفوزه على مضيفه بورنموث 3-صفر ليخرج من دائرة الخطر مرحليا.

ورفع واتفورد رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر في حين بات بورنموث في دائرة الخطر في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 21 نقطة.

وتسلم بيرسون تدريب واتفورد في السادس من ديسمبر الماضي خلفاً للإسباني كويكي سانشيز فلوريس عندما كان فريقه في المركز الأخير، وخاض الفريق تحت إشرافه سبع مباريات حتى الان في مختلف المسابقات ففاز في اربع وتعادل في إثنتين وخسر واحدة.

ويعرف عن بيرسون بأنه صانع المعجزات عندما يتعلق الأمر بانقاذ الفرق التي يشرف عليها من الهبوط كما حصل مع ساوثهامبتون موسم 2007-2008 عندما أستلم المهمة في فبراير 2008 وفريقه يقبع في المركز الثامن عشر، ثم مرة جديدة مع ليستر سيتي موسم 2014-2015 عندما فاز الفريق في سبع من مبارياته التسع الاخيرة ليبقى ضمن أندية النخبة. كما كان مساعداً لبراين روبسون عندما كان الأخير مدرباً لوست بروميتش البيون عندما أصبح الأخير أول فريق في دوري النخبة يحتل المركز الأخير في فترة عيد الميلاد ثم يتحاشى الهبوط في نهاية الموسم.

وأفتتح واتفورد التسجيل بواسطة الفرنسي عبداللاي دوكوريه بعد سوء تفاهم بين الحارس بن فوستر واثنين من مدافعيه لتصل الكرة داخل المنطقة الى الفرنسي فسيطر عليها قبل أن يسددها في الزاوية البعيدة (42).

وفي الشوط الثاني أضاف تروي ديني الثاني بتسديدة قوية (65) ثم الأرجنتيني روبرتو بيريرا الثالث من تسديدة على الطاير بيسراه (90).

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