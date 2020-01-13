المصري البورسعيدي يتمسك باستمرار إيهاب جلال

أكد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لم يتقدم بإستقالته كما تردد عقب الخسارة من بيراميدز في بطولة الكونفدرالية.

وقال المصري في بيان رسمي اليوم الإثنين إنه لا صحة لتقدم إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بإستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف:”يهيب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا”.

وأوضح:”مجلس إدارة المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة بيراميدز فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الأنتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الأنتصارات”.

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