رياضة | مورينيو يوجه انتقاد عنيف لحكام مباراة ليفربول و توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يوجه انتقاد عنيف لحكام مباراة ليفربول و توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير انتقادًا عنيفا لحكام مباراة ليفربول وتوتنهام، التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي، بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية:" ليفربول كان محظوظ لقد أنهوا المباراة ضد 10 لاعبين فقط في إشارة إلى أن الإصابة أثرت على أداء تانجانجا حكام الفار في ذلك التوقيت كانوا يحتسون الشاي في الغرفة أثناء المباراة ولم يروا تدخل روبرتسون الذي كان يستحق الطرد".

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

بهذه النتيجة واصل نادي ليفربول احتلال صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادي توتنهام هوتسبير في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.