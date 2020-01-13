رياضة | مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن مفاجأة صادمة عن موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

تصريحات نارية من فضل عن مباراة السوبر

وكشف محمد فضل في تصريحات إذاعية أنه تم تحديد موعد المباراة دون الرجوع للأهلى والزمالك طرفى المباراة، لافتا إلى أن هذا ليس تقليلا من الفريقين، لكن البطولة ملك الاتحاد المصرى وليس هناك ما يعوق إقامتها فى هذا الموعد كما تمت مراعاة ظروف كل فريق وفترة الراحة الت يحصل عليها، فالزمالك سيواجه الترجى يوم 14، فى حين يواجه الأهلى المصرى فى نفس اليوم.

وأكد فضل إنه تم تحديد يوم 20 فبراير المقبل لإقامة السوبر المصرى بأبو ظبى بالإمارات، لافتا إلى أن الاتحاد تلقى عرضين أحدهما من الإمارات والآخر من دولة عربية أخرى.

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كما أشار فضل إلى أن سيتم إسناد إدارة المباراة لطاقم حكام أجنبى، وهذا قرار قديم بأن مباراة الأهلى والزمالك يديرها حكام أجانب، وليس له علاقة بالثقة فى الحكام المصريين.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها المارد الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن.