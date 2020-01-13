رياضة | نجم ليون على رادار مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليون على رادار مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية إيطالية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط للتوقيع مع حسام عوار نجم ليون الفرنسي.

وذكرت صحيفة أخبار مانشستر المسائية عن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مانشستر سيتي يقدم بداية ولا أسوأ في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يتخلف حتى الآن بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ولكن على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية، تمكن مانشستر سيتي من التفوق على مانشستر يونايتد والوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن النجم الفرنسي على أجندة الملن سيتي، حيث يعمل مسئولو النادي على جلب اللاعبين المميزين خصوصاً في خط الوسط لمواجهة رحيل بعض النجوم على رأسهم دافيد سيلفا الذي سيرحل عقب نهاية عقده في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن النجم المنحدر من أصول الجزائرية لفت أنظار مسئولي السيتيزنز من خلتل آداؤه الرائع في مواجهتي ليون ومانشستر سيتي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأكد الموقع الإيطالي اهتمام يوفنتوس الإيطالي هو الآخر بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ومن المتوقع أن تبدأ أسعار العروض لضمن من مبلغ 45 مليون يورو.