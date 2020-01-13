رياضة | جوارديولا يؤكد رحيل نجم الفريق في نهاية الموسم ويحدد بديله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يؤكد رحيل نجم الفريق في نهاية الموسم ويحدد بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدم دخول الفريق الميركاتو الشتوي الحالي من أجل شراء بديل لنجم الفريق ديفيد سيلفا وابذي سيرحل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي بعد عشر سنوات قضاها داخل جدران ملعب الاتحاد.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل ويبدو أنه أتفق مع النادي على تفاصيل رحيله.

وأشار جوارديولا إلى أن نجم الفريق الشاب فيل فودين هو الأصلح لخلافة ديفيد سيلفا.

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية :"فيل لاعب لا يصدق لكن مازال لديه بعض الأمور لتحسينها، في بعض الأوقات يستغرق وقتاً لفهم ما يجب عليه فعله تماما وأحياناً يجب عليك التحلي بالصبر".

وأضاف:"لكن عندما أقول عدة مرات أن ديفيد سيلفا سوف يرحل هذا الموسم ولن نشتري أي لاعب في مركزه ذلك لأن لدينا فودين".

وتابع:"نحن نثق في فيل فودين إذا لم نكن نؤمن له لدخلنا سوق الانتقالات لشراء بديلاً لسيلفا لكن لدينا فيل".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا :"إنه اللاعب الذي سيحصل على دقائق سيلفا أو ربما يتعين عليه القتال مع دي بروين وجوندوجان وبرناردو الذين يمكنهم جميعاً اللعب في هذا المركز".