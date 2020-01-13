رياضة | محرز يواصل تألقه مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محرز يواصل تألقه مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النجم الجزائري الدولي رياض محرز نجم مانشستر سيتي تألقه تألقه مع السيتي للمباراة الثانية على التوالي التش شهدت تسجيله هدفين في شباك أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن رياض محرز من افتتاح التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة أمام أستون فيلا في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يتمكن من أضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وقدم محرز المباراة الثانية على التوالي آداء مبهرا مع التشكيلة الأساسية وكان قد سجل هدفاً في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد وذلك ضمن مباراة الذهاب في الدور النهائي من كأس كاراباو.

كما ساهم محرز في صنع الهدف الخامس في آخر خمس مباريات مع السيتيزنز بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدفين آخرين.