رياضة | مواعيد مباراة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال ضد الشباب والنصر يُلاقي الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباراة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال ضد الشباب والنصر يُلاقي الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، عندما يلتقي الفتح ونظيره ضمك في مستهل منافسات الأسبوع.

مباريات الخميس 23-1-2020

الفتح ضد ضمك، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مباريات الجمعة 24-1-2020

الفيحاء ضد التعاون، عند الساعة الـ2:35 بتوقيت مصر، والـ3:35 بتوقيت السعودية، والـ12:35 بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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النصر ضد الإتفاق، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

الحزم ضد الوحدة، عند الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز.

مباريات السبت 25-1-2020

أبها ضد الفيصلي، عند الساعة الـ2:35 بتوقيت مصر، والـ3:35 بتوقيت السعودية، والـ12:35 بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

الهلال ضد الشباب، عند الساعة الخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والسادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

الاتحاد ضد العدالة، عند الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.